زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة جزيرة جاوة بإندونيسيا

ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة على عمق عشرة كيلومترات.



ولفتت الوكالة الى أنه من المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جراء الزلزال.