الولايات المتحدة تحث أوكرانيا على وقف الضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على وقف الضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة.



وأضافت أنها حذرت من أن الضربات التي تتم بطائرات مسيرة قد تثير ردود فعل انتقامية وترفع أسعار النفط عالميا.