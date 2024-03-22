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بن مبارك لـ"الشرق الأوسط": تفهم سعودي لتوجهات الحكومة اليمنية
أخبار دولية
2024-03-22 | 02:09
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بن مبارك لـ"الشرق الأوسط": تفهم سعودي لتوجهات الحكومة اليمنية
بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، آخر التطورات في اليمن، ومساعي استكمال وتنفيذ خريطة الطريق تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال بن مبارك لـ"
الشرق الأوسط
" إنه وجد تفهماً سعودياً لمتطلبات وتوجهات الحكومة اليمنية التي لخص أبرز خمسة منها، وهي: رفع المعاناة عن الشعب اليمني، والإصلاح الإداري، والمالي، ومكافحة الفساد، وتطوير البناء المؤسسي. وأضاف قائلاً: "بشراكتنا مع السعودية لن نكون وحيدين في مواجهة التحديات".
وأكد الأمير خالد بن سلمان، الموقف السعودي الثابت في دعم الحكومة والشعب اليمني، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره، وقال: "بحثنا الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، ومسار السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وأكدت لدولته موقف المملكة الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاتهم، ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره".
ووصف رئيس الوزراء اليمني شراكة بلاده مع السعودية بالقوية والوثيقة، وقال: "سعدت بما سمعته من التزام قوي من أشقائنا في المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني اقتصادياً وتنموياً، وبشراكتنا الوثيقة لن نكون وحيدين في مواجهة مختلف التحديات".
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