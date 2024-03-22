مبعوث صيني: روسيا وأوكرانيا تؤمنان بأن الأزمة ستحل في نهاية المطاف من خلال المحادثات

أكّد مبعوث الصين الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي أن روسيا وأوكرانيا تؤمنان بأن أزمتهما ستحل من خلال المحادثات رغم تمترس كل منهما خلف مواقفه ووجود خلافات كبيرة بينهما عندما يتعلق الأمر بمحادثات السلام.



وقال إن روسيا عبرت عن التقدير لجهود الصين في جولتها الأخيرة من الدبلوماسية المكوكية إلى أوروبا، كما اعتبرتها أوكرانيا مهمة.



وعلى الرغم من الاختلافات في وجهات النظر حول محادثات السلام، قال المبعوث: "إنهم جميعا ما زالوا يعتقدون أن هذه الأزمة سيتم حلها في نهاية المطاف" بتلك السبل.



وأضاف: "الصين ترغب في عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة على حد سواء".



وقال المبعوث إن الصين تطرح اقتراحات لتسهيل وقف لإطلاق النار بهدف وحيد هو ضمان نجاح مؤتمر السلام.