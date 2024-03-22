ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء في خاركيف

أعلن إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إن نحو 15 انفجارا سمع صباح اليوم الجمعة، ويبدو أن ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار.



ولم يشر تيريخوف الى سقوط ضحايا.