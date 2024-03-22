مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يحظر تمويل "الأونروا"

كشف الكونغرس الأميركي مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة "الأونروا" التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة "حماس".



وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية الواقع في أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.



وقوبلت خطة حظر التمويل الأميركي للأونروا بانتقادات حادة من الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي. وقال النائب التقدمي رو خانا على منصة إكس "سأصوت ضد مشروع القانون هذا الذي يحظر المساعدات للأطفال الذين يتضورون جوعا في غزة".