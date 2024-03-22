قادة الاتحاد الأوروبي يعطون الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك الى التكتل

أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل، والتي لن تبدأ إلا بعد تنفيذ هذه الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات.



وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر منصة "إكس": "تهانينا! مكانكم في عائلتنا الأوروبية. قرار اليوم خطوة رئيسية في طريقكم إلى الاتحاد الأوروبي. الآن يجب أن يستمر العمل الشاق".



وقال الزعماء في بيان مشترك إنه "بناء على توصية المفوضية المؤرخة 12 آذار 2024، يقرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك".



ودعوا "المفوضية إلى إعداد إطار التفاوض لاعتماده من جانب مجلس الاتحاد الأوروبي عندما يتم اتخاذ كل التدابير المناسبة المنصوص عليها في توصية المفوضية المؤرخة 12 تشرين الأول 2022".