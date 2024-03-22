تايوان تقول إنها رصدت 36 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

رُصدت 36 طائرة عسكرية صينية حول جزيرة تايوان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة، وهو أكبر انتشار يُسجّل هذا العام.



وقالت الوزارة إن "13 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان"، وهو ترسيم غير رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به الأولى.



وفي الساعات الـ24 حتى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي الجمعة (22,00 بتوقيت غرينتش الخميس)، رصدت وزارة الدفاع أيضا ست سفن حربية حول تايوان.