قتيلة وجرحى في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية

قتلت امرأة وأصيب عدة آخرون بجروح في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا التي تستهدف بهجمات كثيرة، على ما أفاد حاكم المنطقة.



وكتب الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام": "ضربة جديدة أدّت للأسف إلى مقتل شخص" موضحا أن الضحية هي امرأة.



وأشار أيضا إلى "وقوع جرحى".



وأظهرت معلومات أولية، أن الضربة ألحقت أضرارا بثلاث مراكز طبية ومنازل عدة على ما أضاف غلادكوف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية من جهتها إنها دمرت صباح الجمعة فوق منطقة بيلغورود ثمانية صواريخ أطلقت من منظومة فامباير للقاذفات الصاروخية مصدرها أوكرانيا.