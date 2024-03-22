مقتل 23 جندياً في كمين "إرهابي" في النيجر

قُتل 23 جندياً في النيجر في "كمين" نصبه "إرهابيون" خلال "عملية تمشيط" نفّذها الجيش في غرب البلاد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع مساء.



ونفّذ الجيش "عملية تمشيط في المناطق القريبة من ماي في بوركينا فاسو من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكنّ خلال انسحابها وقعت وحدة في كمين معقّد قُتل خلاله 23 جندياً وتمّ تحييد حوالى 30 إرهابياً"، وفق الوزارة.