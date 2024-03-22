وصول بلينكن إلى إسرائيل لمحادثات يتوقع أن يغلب عليها التوتر مع نتنياهو

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة لعقد لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.



وإسرائيل هي المحطة الأخيرة في الجولة السادسة لوزير الخارجية الأميركي منذ اندلاع الحرب في غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس. ويتوقع أن يؤكد بلينكن الآتي من القاهرة، الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع المدمر وأن يحث إسرائيل على الامتناع عن اجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين والواقعة عند الحدود المغلقة مع مصر.



ويعقد بلينكن لقاء ثنائيًا مع نتنياهو قبل الظهر في وزارة الدفاع، ثم يشارك في اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية.