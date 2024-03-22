الصين تؤكد دعمها اتخاذ مجلس الأمن الدولي لإجراء "ذي مغزى" بشأن حرب غزة

أعلنت الصين أنها تدعم جهود مجلس الأمن الدولي لوقف القتال في قطاع غزة، من دون أن تقول صراحة إن بكين العضو الدائم في مجلس الأمن ستدعم مشروع القرار الأميركي الداعي إلى وقف إطلاق نار فوري.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "تدعم الصين مجلس الامن لاتخاذ مزيد من الخطوات المسؤولة وذات مغزى لبذل جهود لا هوادة فيها لوضع حد سريع للقتال في غزة".