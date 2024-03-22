قتيلان على الأقل و3 مفقودين و14 جريحا في الضربات الروسية على أوكرانيا

قُتل شخصان على الأقل وأُصيب 14 آخرون بجروح وفُقد ثلاثة، في ضربات جوية كثيفة نفّذتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ روسيا شنّت موجة هجمات واسعة خلال الليل على أوكرانيا باستخدام أكثر من 90 صاروخاً و60 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع ما أوقع قتلى، في واحدة من أكبر الهجمات مؤخراً.



من جهتها، قالت وزارة الداخلية "في الوقت الحالي، هناك قتيلان وثمانية جرحى على الأقل في منطقة خميلنيتسكي" الواقعة في الغرب. وأضافت "هناك أيضاً ستة جرحى في زابوريجيا، وثلاثة أشخاص في عداد المفقودين في موقع الهجمات".