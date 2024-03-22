ارتفاع عدد الزوار الأجانب في تركيا

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة أن عدد الزوار الأجانب ارتفع بنحو 22.7 بالمئة على أساس سنوي في شباط إلى 2.29 مليون شخص.



وبلغ عدد الزوار الأجانب 1.87 مليون في شباط 2023 في حين بلغ عددهم 1.54 مليون في شباط 2022.