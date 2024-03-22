الأمم المتحدة: عشرات الروهينغا بين قتيل ومفقود بعد انقلاب زورق قبالة إندونيسيا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن مخاوف من مقتل أو فقدان العشرات من اللاجئين الروهينغا بعد غرق قارب قال ناجون إنّه كان يحمل حوالى 150 شخصاً هذا الأسبوع قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا.



وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش لوكالة فرانس برس إنّ "الخوف بشأن أولئك الذين لم يتم إنقاذهم من بين الأشخاص الـ151، هو أن يكونوا قد فقدوا حياتهم أو أن يكونوا قد فُقدوا".