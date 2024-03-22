الكرملين يحذر الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب واستخدام الأصول الروسية المجمدة

حذر الكرملين الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب الروسية واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا عل سؤال حول نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية "سيعاني المستهلكون الأوروبيون بالتأكيد" جراء ذلك.



وأضاف أن التكتل سيواجه تبعات "خطرة جدا" في حال مضى قدما في استخدام عائدات أصول روسية مجمدة.