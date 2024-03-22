إسرائيل تعلن مصادرة ثمانية آلاف دونم من الأراضي في غور الأردن

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان" في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة.



وقال الوزير الذي يشرف كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة: "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.



وأكد نشطاء سلام إسرائيليون أن هذه المصادرة هي الأكبر منذ عقود.