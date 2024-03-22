توقيف سبعة أشخاص في موسكو بتهمة الارتباط بمجموعة من المقاتلين الموالين لأوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي توقيف سبعة أشخاص في موسكو متهمين بالارتباط بمجموعة من المقاتلين الموالين لأوكرانيا يقفون وراء توغلات مسلّحة شهدتها مناطق روسية في الأيام الأخيرة.



وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان إنّ المشتبه بهم كانوا على صلة بفيلق المتطوّعين الروس الذي صنّفته موسكو "منظمة إرهابية"، وذلك من أجل "تنفيذ أعمال عنف ضدّ ممثلي إنفاذ القانون والعسكريين والأجانب".



وأكدت الأجهزة الروسية أنّها منعت تشكيل "مجموعة إجرامية" في العاصمة.



كذلك، أعلنت أنّها صادرت من منازل المشتبه بهم خنجراً وسكاكين وحتى "وسائل اتصال" تسمح لهم بالتحدث مع قادة فيلق المتطوّعين الروس.



وتؤكد سلطات موسكو بانتظام توقيف مواطنين روس أو أجانب يعملون لحساب أوكرانيا.



