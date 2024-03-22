الكرملين: لسنا على علم بتأكيدات من الحوثيين بشأن سلامة السفن الروسية

أعلن الكرملين أنه ليس على علم بأي تأكيدات أمنية من جماعة الحوثي بشأن سلامة سفن الشحن الروسية والصينية في البحر الأحمر.



وجاء ذلك بعد تقارير عن اتفاق بين موسكو وبكين والحوثيين.





وفي غضون ذلك، صرّحت القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس" بأن الجيش الأميركي دمر صاروخين باليستيين مضادين للسفن وزورقا مسيرا أطلقها الحوثيون من اليمن.