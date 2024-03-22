الكرملين: كنا نفضل أن تحث واشنطن كييف على عدم قصف المنازل وليس المصافي

علق الكرملين اليوم، على تقرير إعلامي أفاد بأن واشنطن حثت أوكرانيا على التوقف عن قصف مصافي النفط الروسية، قائلا إن الأمر يخص الولايات المتحدة، لكنه كان يفضل توجيه دعوة مختلفة إلى كييف.ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة، محذرة من أن هجمات الطائرات المسيرة قد تثير ردود فعل انتقامية وترفع أسعار النفط عالميا.وردا على سؤال حول التقرير، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "هذا أمر يخص الولايات المتحدة. نفضل أن تدعو الولايات المتحدة نظام كييف إلى التخلي... قبل كل شيء عن النشاط الإرهابي ضد الأهداف المدنية والمنازل".ويبدو أن تعليقات بيسكوف كانت تشير إلى القصف الأوكراني لمنطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود حيث يقول مسؤولون إن 26 شخصا على الأقل قتلوا منذ 15 شباط.