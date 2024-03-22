أوكرانيا: مصافي النفط الروسية أهداف مشروعة

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اليوم، أن مصافي النفط الروسية أهداف مشروعة لقوات كييف، وذلك بعد أن ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة.



وصعدت أوكرانيا هجماتها على منشآت الطاقة الروسية هذا الشهر، إذ أطلقت العديد من الطائرات المسيرة بعيدة المدى لضرب أكبر مصافي النفط الروسية، مما أدى إلى توقف الإنتاج موقتا في بعضها.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا في منتدى كييف للأمن: "نتفهم دعوات الشركاء في الولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه نقاتل بالإمكانات والموارد والأساليب التي لدينا".



وأشارت الى أن منشآت الطاقة أهداف مشروعة من وجهة نظر عسكرية.



ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة، محذرة من أن هجمات الطائرات المسيرة قد تثير ردود فعل انتقامية وترفع أسعار النفط عالميا.



وساعدت الهجمات في زيادة أسعار النفط التي ارتفعت بنحو أربعة بالمئة منذ 12 آذار، عندما قصفت أوكرانيا مصفاة نفط رئيسية.