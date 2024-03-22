روسيا: الهجمات على البنية التحتية في أوكرانيا رد على التوغلات السابقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن الموجة الجديدة من الهجمات على البنية التحتية في أوكرانيا هي جزء من سلسلة هجمات انتقامية تهدف إلى معاقبة كييف على توغلاتها السابقة في الأراضي الروسية.



وأفادت الوزارة في بيان، بأنها قصفت بنجاح عددا من الأهداف التابعة لشبكات الكهرباء وتقاطعات لمسارات السكك الحديدية ومستودعات للذخيرة وأهدافا أخرى اليوم.