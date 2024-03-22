إسبانيا تتفق مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده اتفقت مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.



وأدلى سانتشيث بالتصريحات في أعقاب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.



وبالنسبة لإسبانيا، توقع سانشيز أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.