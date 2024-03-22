نتنياهو: أخبرت بلينكن بعزمنا دخول رفح من دون دعم أميركي إذا لزم الأمر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن إسرائيل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني، وستفعل ذلك من دون دعم أميركي إذا لزم الأمر.



وأعلن في بيان، أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه لا توجد طريقة لهزيمة حركة حماس من دون دخول رفح.



وقال نتنياهو: "قلت له إنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، سنفعل ذلك بمفردنا".