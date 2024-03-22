بسبب ضربات روسية... أوكرانيا تؤكد وقوع "أضرار بالغة" في أكبر محطاتها للطاقة الكهرومائية

تعرضت أكبر محطات أوكرانيا لانتاج الطاقة الكهرومائية لأضرار بالغة جراء إصابتها بثمانية صواريخ روسية في وقت مبكر اليوم، وفق ما أكد مكتب المدعي العام في كييف.



وقال رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام يوري بيلوسوف في تصريحات للتلفزيون الأوكراني إن محطة دنيبرو لانتاج الطاقة "أصيبت ثماني مرات... المنشأة باتت فعلا خارج الخدمة. الأضرار بالغة للغاية".