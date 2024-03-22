الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 33 فردا وكيانين لهم صلة بوفاة نافالني

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، فرض عقوبات على 33 فردا وكيانين لهم صلة بوفاة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني.



وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، أن القائمة الجديدة تشمل المستعمرات العقابية التي سُجن فيها نافالني فضلا عن مسؤولين كبار في النظام القضائي الروسي.