الأمم المتحدة: العثور على جثث 65 مهاجرا على الأقل في مقبرة جماعية في ليبيا

عُثر على مقبرة جماعية تضم "جثث 65 مهاجرا على الأقل" في جنوب غرب ليبيا هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان الجمعة.



وأفادت الوكالة الأممية بأن "ظروف وفاتهم وجنسياتهم لم تُعرف بعد، لكن يُعتقد بأنهم لقوا حتفهم أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء".

