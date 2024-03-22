استمرار إغلاق المعبر الحدودي الليبي مع تونس

أعلن وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية أنّ إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس الذي اتُخذ قرار بشأنه الثلاثاء، سيستمر ما دام الأمر يتطلّب وضع حدّ لـ"عمليات التهريب" التي تمرّ عبره بالتواطؤ مع مجموعات مسلّحة.



وقال عماد الطرابلسي في مؤتمر صحافي ليل الخميس الجمعة "نسعى لتأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب".



وأكد أنّ السلطات لن تتراجع "في مواجهة تجار المخدّرات ومهرّبيها".

