الخارجية الأميركية: بلينكن أكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أكد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم على ضرورة حماية المدنيين في غزة واستمرار المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية والطرق البحرية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن ناقش أيضا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل من شأنه أن يضمن إطلاق الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية.