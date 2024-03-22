خمسة بلغار يدفعون ببراءتهم في لندن من تهمة التجسس لصالح موسكو

دفع خمسة مواطنين بلغار متهمين بالتجسس في بريطانيا لصالح روسيا ببراءتهم أمام القضاء البريطاني الجمعة، قبل بدء محاكمتهم في 28 تشرين الاول.



واوقف المتهمون الخمسة - أورلين روسيف (46 عامًا) وبيزر دزامبازوف (42 عامًا) وكاترين إيفانوفا (32 عامًا) وإيفان ستويانوف (32 عامًا) وفانيا غابيروفا (29 عامًا) - في شباط 2023 من قبل وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن.



ويلاحقون بتهمة التآمر لجمع معلومات قد تكون مفيدة للعدو، خلال الفترة من آب 2020 إلى شباط 2023.



ويشتبه في أن الخمسة ينتمون الى شبكة تعمل لحساب روسيا في عمليات جرت بشكل رئيسي في الخارج، لكن تم تنسيقها من بريطانيا.



وخلال جلسة الجمعة أمام محكمة أولد بيلي في لندن، دفعوا ببراءتهم من تهم التجسس الموجهة إليهم، وكذلك تهم حيازة وثائق هوية مزورة ضد ثلاثة منهم.



وبحسب الادعاء، كان بحوزتهم 18 وثيقة هوية وجوازات سفر وبطاقات هوية ورخص قيادة من العديد من الدول الأوروبية.