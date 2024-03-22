بلينكن: أي هجوم على رفح يهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، على أن أي هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة سيهدد بفرض "عزلة أكبر" على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل.



وقال بلينكن للصحفيين أثناء مغادرته إسرائيل إنه أجرى "محادثات صريحة"، في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وذكر أن أي عملية عسكرية برية في رفح "تخاطر بقتل المزيد من المدنيين. كما تثير مخاطر من إحداث دمار أكبر للمساعدات الإنسانية. وتهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر".