مجلس النواب الأميركي يقر موازنة 2024 لكن إقرارها في مجلس الشيوخ غير مؤكد

أقر مجلس النواب الأميركي الجمعة موازنة الدولة الفدرالية المتعلقة بحزمة قيمتها 1,2 تريليون دولار، يفترض أن تمول الإدارة الأميركية حتى نهاية أيلول قبل ساعات قليلة من خطر إغلاق حكومي، وقبل تصويت في مجلس الشيوخ غير مضمون النتائج.



لكن هذا القرار أثار غضب المحافظين الذي يهددون ردا على ذلك بإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.