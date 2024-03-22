بلينكن يندد بالفيتو الروسي الصيني "الخبيث" في مجلس الأمن الدولي

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة بالفيتو الروسي الصيني "الخبيث" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لواشنطن يؤيد الدعوة الى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحماس.



وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته اسرائيل: "في ما يتعلق بالقرار الذي حظي بدعم قوي للغاية، ولكنه شهد بعد ذلك لجوء روسيا والصين الى الفيتو في شكل خبيث، أعتقد أننا كنا نحاول أن نظهر للمجتمع الدولي شعوراً بأن من الملح التوصل إلى وقف لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" المحتجزين في غزة.