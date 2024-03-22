البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيس الوزراء العراقي في 15 نيسان

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض في 15 نيسان.



وأعلن البيت الأبيض في بيان، أن بايدن والسوداني سيتشاوران بشأن قضايا من بينها تنظيم الدولة الإسلامية والإصلاحات المالية واستقلال قطاع الطاقة في العراق.