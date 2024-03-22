مجلس الأمن الدولي يصوت السبت على دعوة الى "وقف فوري للنار" في غزة

أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة أن مجلس الأمن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح الى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أميركي أشار الى وقف إطلاق النار.



وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة العاشرة (15,00 ت غ)، وفق ما قالت المصادر المذكورة لوكالة فرانس برس.