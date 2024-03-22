الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس الأمن الدولي يصوت السبت على دعوة الى "وقف فوري للنار" في غزة
أخبار دولية
2024-03-22 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجلس الأمن الدولي يصوت السبت على دعوة الى "وقف فوري للنار" في غزة
أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة أن مجلس الأمن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح الى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أميركي أشار الى وقف إطلاق النار.
وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة العاشرة (15,00 ت غ)، وفق ما قالت المصادر المذكورة لوكالة فرانس برس.
أخبار دولية
مجلس الأمن الدولي
إطلاق النار
غزة
التالي
أستراليا وبريطانيا تحذران من عواقب مدمرة إذا شنت إسرائيل عملية موسعة برفح
القادة الأوروبيون يدعون الى هدنة إنسانية فورية في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:12
قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة تطرحه أميركا في مجلس الأمن الدوليّ
أخبار دولية
16:12
قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة تطرحه أميركا في مجلس الأمن الدوليّ
0
أخبار دولية
2024-03-21
بلينكن: الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة"
أخبار دولية
2024-03-21
بلينكن: الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة"
0
أخبار دولية
10:09
ماكرون: فرنسا ستعمل على قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
10:09
ماكرون: فرنسا ستعمل على قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة
0
آخر الأخبار
09:43
ماكرون: فرنسا ستعمل على قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض
آخر الأخبار
09:43
ماكرون: فرنسا ستعمل على قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:08
غوتيريش يزور رفح المصرية السبت
أخبار دولية
15:08
غوتيريش يزور رفح المصرية السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
0
أخبار دولية
14:38
حماس ترحب بالفيتو الصيني الروسي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
أخبار دولية
14:38
حماس ترحب بالفيتو الصيني الروسي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
0
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-01
حادثة مروعة... حاول دهسها ثم سكب مادة الأسيد عليها وابنتها في الطريق: إليكم التفاصيل!
منوعات
2024-02-01
حادثة مروعة... حاول دهسها ثم سكب مادة الأسيد عليها وابنتها في الطريق: إليكم التفاصيل!
0
منوعات
2024-03-13
العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)
منوعات
2024-03-13
العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)
0
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
0
منوعات
2024-03-21
مسافرة تكشف عن حيلة ذكيّة للحصول على وجبات خفيفة مجانيّة من الفنادق (فيديو)
منوعات
2024-03-21
مسافرة تكشف عن حيلة ذكيّة للحصول على وجبات خفيفة مجانيّة من الفنادق (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
0
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
0
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟
0
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:07
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
03:07
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
2
أخبار لبنان
07:38
بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة
أخبار لبنان
07:38
بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة
3
حال الطقس
01:01
كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
حال الطقس
01:01
كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
4
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
5
أخبار لبنان
05:05
قضية طرد القاضية عون من السلك القضائي تابع... دعوى ردّ بحق القاضي عبود
أخبار لبنان
05:05
قضية طرد القاضية عون من السلك القضائي تابع... دعوى ردّ بحق القاضي عبود
6
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
7
منوعات
16:34
بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!
منوعات
16:34
بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!
8
صحف اليوم
01:31
"الجمهورية": دعوة موجهة من قطر الى حزب الله
صحف اليوم
01:31
"الجمهورية": دعوة موجهة من قطر الى حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More