الجيش الإسرائيلي يقول انه فتح نقطة دخول جديدة للمساعدات إلى غزة

أكد الجيش الإسرائيلي انه فتح نقطة دخول جديدة للمساعدات إلى غزة وإنه يسمح بدخول إمدادات غير محدودة إلى القطاع بعد أن ذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة أن خطر المجاعة أصبح وشيكا في الشمال وأنها قد تنتشر في القطاع.



وبعد إغلاق سبل الوصول إلى غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى اندلاع الحرب، تسمح إسرائيل بدخول قوافل مساعدات وسط ضغوط دولية متزايدة لزيادة كمية الإمدادات اللازمة لإطعام سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.



وقال الكولونيل موشيه تيترو، قائد مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في غزة، للصحفيين عند المعبر 96 وهي نقطة دخول جديدة لإيصال الإمدادات إلى المنطقة الشمالية "على حد علمنا، ومن خلال تحليلنا، لا توجد مجاعة في غزة. تدخل غزة كل يوم كمية كافية من الغذاء".

