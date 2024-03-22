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إطلاق نار وحريق في صالة للحفلات الموسيقية في موسكو (فيديو)

أخبار دولية
2024-03-22 | 13:53
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إطلاق نار وحريق في صالة للحفلات الموسيقية في موسكو (فيديو)
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إطلاق نار وحريق في صالة للحفلات الموسيقية في موسكو (فيديو)

وقع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق مساء اليوم في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على تلغرام، تحدث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.
     
وحصلت الوقائع التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية. 

وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة تاس الرسمية إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص". 

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن 40 شخصا قٌتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.

أخبار دولية

إطلاق نار

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