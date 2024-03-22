السوداني يتوجّه الى واشنطن بناءً على دعوة من بايدن لعقد لقاء قمّة

يتوجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأميركية واشنطن، بناءً على دعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن، لعقد لقاء قمّة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 نيسان 2024، للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.وسيتشاور السوداني وبايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، و جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.