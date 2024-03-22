أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان

أعلنت أميرة ويلز كايت الجمعة أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها "الوقت والمساحة والخصوصية" ريثما تستكمل علاجها.



وأكدت كايت أن اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في كانون الثاني الفائت شكّل "صدمة هائلة"، لكنها "بخير وتتحسّن كل يوم".

