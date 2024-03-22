غروسي: على روسيا والدول المالكة أسلحة نووية وقف التهديد باستخدامها

أبدى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقه إزاء تصريحات متعلقة باستخدام الأسلحة النووية، خصوصاً من روسيا، وذلك في مقابلة مع فرانس 24 وإذاعة "إر إف إي" مساء الجمعة.



وقال رافايل غروسي "أنا قلق بشأن هذا التصعيد. تصدر تصريحات بشأن الاستخدام النووي، وهذا ليس جيدًا".



وأضاف: "هناك نوع من التساهل في التصريحات وهو أمر غير جيد (...). يجب وقف ذلك".



والأسبوع الماضي، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسلح بلاده النووي، معتبراً أنه "أكثر تقدماً" من الذي تملكه الولايات المتحدة. وأكد أن ترسانته "جاهزة" دائماً لحرب نووية.

