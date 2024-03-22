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حماس ترحب بالفيتو الصيني الروسي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

أخبار دولية
2024-03-22 | 14:38
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حماس ترحب بالفيتو الصيني الروسي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
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حماس ترحب بالفيتو الصيني الروسي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

أعربت حماس الجمعة عن "تقديرها" لاستخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي بشأن غزة في مجلس الأمن الدولي. 
     
وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "نعرب عن تقديرنا لموقف روسيا والصين والجزائر الذين رفضوا المشروع الأميركي المنحاز للعدوان ضد شعبنا، وأكدوا على المطلب الإنساني والملح بالوقف الفوري لحرب الإبادة".  
     

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