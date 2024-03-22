غوتيريش يزور رفح المصرية السبت

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مصر حيث يزور رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة السبت، ويكرر دعوته إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، حسبما أعلن نائب المتحدث باسمه فرحان حق الجمعة.



ويُتوقع أن يصل غوتيريش إلى مصر مساء الجمعة آتياً من بروكسل "في رحلته التضامنية السنوية في شهر رمضان، والتي تأتي هذا العام في فترة مضطربة مع النزاع في غزة"، وفقاً لحق.



ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام "إلى شمال سيناء حيث سيزور مستشفى في العريش" ثم يذهب السبت "إلى رفح في الجانب المصري حيث سيلتقي عاملين في المجال الإنساني".



ويعد معبر رفح نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وهي مساعدات تعتبرها الأمم المتحدة غير كافية في وقت تهدّد المجاعة سكان القطاع الفلسطيني حيث قُتل أكثر من 32 ألف شخص منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

