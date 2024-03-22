البيت الأبيض يتحدث عن هجوم "مروع" في موسكو بدون أن يملك "مؤشرات" الى ضلوع أوكراني

قدم البيت الأبيض الجمعة تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار "مروع" داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، معلناً أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".



وأضاف "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".



وتابع "لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على "مزيد من المعلومات".

