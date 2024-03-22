مقاتلون روس يحاربون إلى جانب أوكرانيا ينفون ضلوعهم في هجوم موسكو

نفت مجموعة مؤلفة من مقاتلين روس يحاربون إلى جانب أوكرانيا الجمعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.



وقال "فيلق حرية روسيا" الذي ينتمي مقاتلوه إلى القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان إن "الفيلق ليس في حالة حرب مع الروس المسالمين"، متهما قوات الأمن الروسية بالتخطيط للهجوم.