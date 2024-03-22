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مدفيديف: روسيا ستقضي على القادة الأوكرانيين إذا كانوا على صلة بهجوم موسكو
أخبار دولية
2024-03-22 | 16:03
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مدفيديف: روسيا ستقضي على القادة الأوكرانيين إذا كانوا على صلة بهجوم موسكو
أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف الجمعة أن بلاده ستقضي على القادة الأوكرانيين إذا تبين أنهم مسؤولون عن الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.
وقال مدفيدف عبر تلغرام: "إذا ثبت أنهم إرهابيون تابعون لنظام كييف... فيجب العثور عليهم جميعًا والقضاء عليهم بلا رحمة باعتبارهم إرهابيين، بما في ذلك قادة الدولة التي ارتكبت هذا العمل الفظيع".
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