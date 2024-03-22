أوكرانيا تنفي "أي علاقة لها" بالهجوم في موسكو

أكدت أوكرانيا أنه "ليس لها أي علاقة" بإطلاق النار الذي خلف ما لا يقل عن 40 قتيلًا وأكثر من 100 جريح في موسكو الجمعة، وفق حصيلة أولية، واصفة الواقعة بـ"العمل الإرهابي".



وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تلغرام: "لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث. لم تتوسل أوكرانيا ابدًا وسائل حرب إرهابية".



واضاف بودولياك انه "بالنسبة الى أوكرانيا، من المهم تنفيذ عمليات قتالية فاعلة، أعمال هجومية، لتدمير الجيش النظامي الروسي ووضع حد للغزو".



كذلك، أكد "فيلق حرية روسيا" المؤلف من مقاتلين روس يحاربون إلى جانب أوكرانيا في بيان أن "الفيلق ليس في حالة حرب مع الروس المسالمين"، متهمًا قوات الأمن الروسية بالتخطيط للهجوم.

