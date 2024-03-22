بوتين يتلقى معلومات متواصلة للإطلاع على تطورات الهجوم في موسكو

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأخير يتلقى تحديثات "مستمرة" بشأن الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو والذي خلف عشرات القتلى والجرحى الجمعة.وقال ديمتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية: "يتم إبلاغ الرئيس باستمرار بما يحدث من قبل جميع الأجهزة المعنية والإجراءات التي يتم اتخاذها".