أنقرة تندد بإطلاق النار في مركز كروكس سيتي قرب موسكو

أخبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية أن أنقرة تندد بإطلاق النار في مركز كروكس سيتي للحفلات الموسيقية قرب موسكو اليوم الجمعة ووصفته بأنه هجوم إرهابي، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.

