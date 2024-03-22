الإستخبارات الأوكرانية تتهم الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط لهجوم موسكو

اتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الجمعة الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط للهجوم على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو.



وقال الجهاز عبر تلغرام إن "الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازًا مخططًا ومتعمدًا من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر فلاديمير بوتين"، معتبرًا أن "الهجوم يجب أن يفهم على أنه تهديد من بوتين لإثارة التصعيد وتوسيع الحرب".