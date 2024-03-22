الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ألف ويلة بليلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإستخبارات الأوكرانية تتهم الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط لهجوم موسكو

أخبار دولية
2024-03-22 | 16:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإستخبارات الأوكرانية تتهم الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط لهجوم موسكو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الإستخبارات الأوكرانية تتهم الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط لهجوم موسكو

اتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الجمعة الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط للهجوم على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو.
     
وقال الجهاز عبر تلغرام إن "الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازًا مخططًا ومتعمدًا من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر فلاديمير بوتين"، معتبرًا أن "الهجوم يجب أن يفهم على أنه تهديد من بوتين لإثارة التصعيد وتوسيع الحرب".

أخبار دولية

الأوكرانية

الأجهزة

الخاصة

الروسية

بالتخطيط

لهجوم

موسكو

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: اعتقال مئات المقاتلين في مستشفى الشفاء بغزة
الصين تؤكد دعمها اتخاذ مجلس الأمن الدولي لإجراء "ذي مغزى" بشأن حرب غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:17

الإستخبارات الأوكرانية تتهم الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط لهجوم موسكو

LBCI
أخبار دولية
17:49

إسبانيا تعرب عن "صدمتها" من الهجوم على حفل موسيقي في موسكو

LBCI
خبر عاجل
17:26

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو

LBCI
أخبار دولية
17:15

فرنسا تدين الهجوم "الشنيع" في موسكو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:34

إرجاء التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن وقف لإطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:53

رئيسة الوزراء الإيطالية تصف هجوم موسكو بأنه "عمل إرهابي شنيع"

LBCI
أخبار دولية
17:49

إسبانيا تعرب عن "صدمتها" من الهجوم على حفل موسيقي في موسكو

LBCI
أخبار دولية
17:34

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟

LBCI
خبر عاجل
17:26

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو

LBCI
منوعات
12:26

تصرّف غريب... هذا ما فعلته مدرسة لمنع طلابها من استخدام المرحاض!

LBCI
موضة وجمال
13:00

جيزيل بوندشين تكشف عن حادث خطير تعرّضت له: "كدتُ أن أموت!"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة

LBCI
أخبار دولية
14:33

سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
14:11

في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟

LBCI
رياضة
14:00

اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:23

جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو

LBCI
أخبار لبنان
07:38

بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة

LBCI
خبر عاجل
17:26

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

LBCI
خبر عاجل
07:12

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

LBCI
منوعات
15:26

أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:18

الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد

LBCI
أخبار دولية
14:20

أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More