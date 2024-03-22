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الإتحاد الأوروبي يعرب عن "الصدمة والفزع" بعد "الهجوم الإرهابي" في موسكو

أخبار دولية
2024-03-22 | 16:47
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الإتحاد الأوروبي يعرب عن &quot;الصدمة والفزع&quot; بعد &quot;الهجوم الإرهابي&quot; في موسكو
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الإتحاد الأوروبي يعرب عن "الصدمة والفزع" بعد "الهجوم الإرهابي" في موسكو

أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن "الصدمة والفزع" بعد "الهجوم الإرهابي" الذي خلف ما لا يقل عن 40 قتيلًا في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو. 
     
وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو بعد إطلاق النار الذي أعقبه حريق ضخم في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة والفزع إزاء التقارير الواردة عن هجوم إرهابي في كروكوس سيتي هول في موسكو. ويدين الاتحاد الأوروبي كل الهجمات على المدنيين".

أخبار دولية

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